Diyarbakır'da "Okul Öncesi Matematik Şenliği" düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından matematiğin erken yaşta sevdirilmesi ve velilerde matematik farkındalığı oluşturulması amacıyla "Okul Öncesi Matematik Şenliği" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Kent Meydanı'nda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi tarafından okul öncesi çocuklara yönelik şenlik düzenlendi.

Şenlikte, 30 anaokulunun açtığı stantlarda öğrencilerin matematiksel kavramları anlamalarına yardımcı olacak materyaller ve etkinlikler sergilendi.

Etkinlik ile ilgili konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Bulut, "Bu etkinlikle matematiği eğlenceyle buluşturarak, çocuklarımıza matematiği sevdirmeyi ve gelecekteki başarıları için güçlü bir temel oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

Şenliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinden yöneticiler, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.













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