Diyarbakır'da UMKE temel eğitimi tatbikatla tamamlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce 36 kursiyer, 15 eğitmenin katılımıyla yapılan UMKE temel eğitimi gerçekleştirilen tatbikatla tamamlandı.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, teorik eğitim ve saha tatbikatları kuruma ait bölge eğitim yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Eğitim süresince katılımcılara, "temel yaşam desteği", "hasta yaralı taşıma teknikleri", "medikal çanta kullanımı", "enkazda yaralı kurtarma" gibi konularda teorik ve pratik eğitimler verilerek, katılımcıların uygulama yapmaları sağlandı.

Tatbikat sonrası İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Hakan Karakaş, tatbikat alanında incelemelerde bulunarak, eğitimi başarıyla tamamlayan 36 sağlık çalışanına, "UMKE ailesine hoşgeldiniz" dedi.

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