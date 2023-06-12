Diyarbakır Havalimanı mayıs ayında 191 bin 928 yolcuya hizmet verdi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Havalimanı, geçen ay 191 bin 928 yolcuya hizmet verdi.

Diyarbakır Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, mayıs ayı istatistiklerini açıkladı.

Diyarbakır Havalimanı'ndan mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 183 bin 320, dış hat yolcu trafiği 8 bin 608 oldu. Mayısta toplam 191 bin 928 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 1110, dış hatlarda 63 olmak üzere toplam 1173'e ulaştı.

Aynı ayda yük trafiği ise 1504 ton olarak gerçekleşti.

Ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayı toplamında ise yolcu trafiği 867 bin 353, uçak trafiği 5 bin 554, yük trafiği ise 7 bin 111 ton olarak kayıtlara geçti.

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