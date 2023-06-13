Diyarbakır'da "Tarih Yazan Çocuklar" projesinin final etkinliği düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "Tarih Yazan Çocuklar" projesinin finali nedeniyle etkinlik gerçekleştirildi.



Valilik koordinesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce merkez Kayapınar ilçesinin kırsal Güleçoba Mahallesi'ndeki Güleçoba Aşikan ve İlkokul Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte Mustafa Kemal Atatürk'ten Selahaddin Eyyubi'ye, Gaffar Okkan'dan, Ahmed-i Hani'ye kadar önemli isimlerin hayatlarının anlatıldığı kitapları okuyan çocuklar, bu karakterleri temsil eden kostümleri de giyerek sahne aldı.

Vali Ali İhsan Su, programda, gelecek nesillerin tarihe sahip çıkması, değerleri geleceğe aktarması adına projeyi önemli bir adım olarak gördüğünü söyledi.

Kent genelinde 4 milyar lira değerinde 200 projenin çalışmalarının sürdüğünü belirten Su, şöyle dedi:

"Bu çerçevede Tarih Yazan Çocuklar Projesiyle çocuklarımıza böyle bir imkanı sunmayı planladık ve başladık. Tarihimiz hakikaten çok zengin. Rol model çağımızda çok önemli, güzel örnekler lazım. Tarihimizde, başarısıyla, keşifleriyle öne çıkmış ve tüm insanlığa dokunmuş şahsiyetleri yavrularımıza tanıtmamız gerekiyor. Bunlardan alacakları feyizle, bunları örnek alarak oluşturacakları vizyonla inşallah Türkiye Yüzyılında ülkemiz için çok daha güzel hizmetleri bu yavrularımız başarmış olacaktır."

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise projenin çocukların eğitimine katkı sağlamanın yanı sıra milli birliğin güçlenmesine de önemli katkı sağlayacağını aktardı.

















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