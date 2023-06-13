Diyarbakır'da şiir ve müzik dinletisi düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi işbirliği ile "Diyarbakır üzerine söyleşi, şiir ve müzik dinletisi" etkinliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKSAM) ortaklığındaki program, Dicle Üniversitesi Kültür ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlendi.

Söyleşide, Diyarbakır'a özgü deyimler, maniler ve türküler aktarıldı.

Etkinliğe, Vali Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Birimi Şube Müdürü Zeynep Akkar Deniz ve akademisyenler katıldı.





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