Bağlar Belediyesi, 11 yeni park yaptı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesi, ilçeye 350 bin metrekare yeşil alan ve 11 yeni park kazandırdı.



Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeşil alan projeleriyle ilçenin görünümü değişti.



Uygulanan projelerde "Doğa Dostu Çevreci Belediyecilik" özelliklerini işleyerek vatandaşlar için alanlar oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2019 yılında devraldıkları belediyede, ilçe tarihinin en büyük yeşil alan başarısına ulaştıklarını kaydetti.

Beyoğlu, "Bölgenin en büyük millet bahçesini ilçemize kazandırmanın yanı sıra toplam 350 bin metrekareyi geçen yeşil alan miktarıyla ilçemizin çehresini ciddi anlamda değiştirdik. Vatandaşlarımızın dinlendiği, kültürel, sportif ve sosyal içerikli çalışmalar yapabildiği alanlar hazırladık. İlk günkü heyecan ve tempoyla yola devam ediyoruz." dedi.



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