Diyarbakır'da cadde ve kaldırımlar yıkanıyor

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle kent genelindeki cadde, sokak ve kaldırımları tazyikli su ile yıkamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, temiz bir çevre için kent genelinde temizleme ve yıkama çalışmaları yürütüyor.

Temizlik çalışmasını araç trafiği ve yaya yoğunluğunun seyrek olduğu gece saatlerinde yapan ekipler, ilk olarak merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi ve Ulu Cami Meydanı'nda temizlik yaptı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.