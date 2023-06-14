Diyarbakır'da teknoloji ve madde bağımlılığı seminerleri düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 9 bin öğrenciye "Teknoloji Bağımlılığı ve Madde Bağımlılığına Yönelik Koruyucu Önleyici" semineri verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Madde Bağımlılığı Danışmanlık Destek Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Madde Bağımlılığı Danışmanlık Destek Merkezi psikologları, 20 okulda 9 bin öğrenciyi, teknoloji ve madde bağımlılığına karşı önlemler, önce ve sonraki durumlarda neler yapmaları konusunda bilgilendirdi.

Madde Bağımlılığı Danışmanlık Destek Merkezi, Bilgievleri ve Akademi Liselerde teknoloji ve madde bağımlılığı seminerlerine devam edecek.

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