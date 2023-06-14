Diyarbakır'da kelebek hastası genç baba olmanın mutluluğunu yaşadı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen Epidermolizis Bülloza hastası 24 yaşındaki Mutlu Gül Çalışır, baba oldu.

Çalışır, yaptığı açıklamada, doğuştan kelebek hastası olduğunu, hastalığını 7 yaşından itibaren tanımaya başladığını söyledi.



"Doğduğumda anneme, 'Çocuğu yerinden kıpırdatmadan eve götürün, 1 saat yaşamaz.' demişler. 24 yaşındayım. Bu yaşıma gelmemi bırakın kimse evleneceğimi bile hayal etmiyordu. Evlendim, mutluyum. Daha sonra 'Çocuğu olmaz.' dediler. Allah’a şükür sağlıklı bir bebeğimiz oldu." ifadelerini kullanan Çalışır, diğer kelebek hastalarına da umut olduğunu belirtti.



Hayatta hep umutlu olmak gerektiğini ifade eden Çalışır, "Hep mücadele ettim, başarmaya çalıştım. Çok şükür bir şeyleri başardım. Bundan sonra kızım Beyza için mücadeleye devam edeceğim. Kızım sağlıklı." dedi.

Anne Şenay Çalışır da torun sevincini yaşadığını anlatarak, "Oğlum doğduğu zaman vücudu yanık şekilde derisiz doğdu. Sadece nefes alabiliyordu. Bir saat bile yaşayamaz, dediler. Ona hiç ölecek gözüyle bakmadım. Canı veren Allah ne zaman öleceğine karar veren de Allah’tır. Mutlu Gül bugün diğer hastalara umut oldu." diye konuştu.



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