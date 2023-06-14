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Kayapınar Belediyesi kadınlara yönelik kültürel gezi düzenledi

AA

Kayapınar Belediyesi kadınlara yönelik kültürel gezi düzenledi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi, "7 Hafta 7 Ziyaret Projesi" kapsamında Kadın Bilgi evlerinde faaliyet yürüten kadınlar için kültürel gezi düzenledi.

Kadınlar gezi kapsamında Şanlıurfa'da Balıklıgöl gibi tarihi ve kültürel alanları görme fırsatı buldu.

Düzenlenen etkinlikten dolayı Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman’a teşekkür eden kadınlar, bu tür kültürel etkinliklerin devamını diledi.

Kaymakam Karaman da Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne bağlı Kadın Bilgi evlerinden faydalanan kadınların kendileri için değerli olduğunu aktararak, "Amacımız kadınlarımızı sosyal hayata dahil etmektir. Kadınlarla moral ve motivasyonlarını artırmak adına bu tür etkinlik ve gezilerimizi düzenleyerek sık sık bir arada olacağız." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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