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Kadın simitçi, müşterilerini depremde kaybetmenin hüznünü yaşıyor

AA

Kadın simitçi, müşterilerini depremde kaybetmenin hüznünü yaşıyor

DİYARBAKIR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeri İş Merkezinin bulunduğu site önünde simit satan Necla Çelik, kaybettiği müşterilerini hüzünle yad ediyor.

Diyarbakır'ın ilk alışveriş merkezi olma özelliği taşıyan Galeri İş Merkezi ile üstündeki site, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı.

89 kişinin hayatını kaybettiği sitenin önünde 3 yıldır seyyar arabada simit satan Necla Çelik, kaybedilen canların yasını tutuyor.

Sitenin enkazı önünde seyyar arabasında simit satmayı sürdüren Çelik, AA muhabirine, sitede oturan, alışveriş merkezinde çalışan müşterilerini 3 yıldır tanıdığını belirterek, aralarında sıcak bir ilişki geliştiğini söyledi.

Müşterilerini depremde kaybetmenin üzüntüsünü "canımdan bir parça gitti" ifadesiyle dile getiren Çelik, her gün onlar için dua ettiğini belirtti.

Çelik, depremin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen acılarının taze olduğunu anlatarak, enkazın kaldırıldığı alanda simit satmaya devam ettiğini ifade etti.

"İşe giderken sabah gelip çaylarını içiyor, simitlerini alıyorlardı. Aile gibiydik. Kimi de simit alıp kahvaltı için evine götürüyordu." diyen Çelik, her sabah bu alanda onların hatırasını yad ederek simit satmayı sürdürdüğünü anlattı.

Çelik, duygulu anlar yaşadığını dile getirerek, "Enkazın başına gelince çok üzülüyorum. Bazıları hayatlarını kaybetti, bazıları evsiz kaldı, bazıları ise taşındı. Soğuk havalarda bana pencereden dua eden insanlardı." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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