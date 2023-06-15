GÜNCELLEME 2- Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında ölü sayısı 9'a yükseldi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ölü sayısı 9'a yükseldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan biri, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Böylelikle kavgada ölü sayısı 9'a yükseldi, 2 yaralının tedavisi devam ediyor.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AA muhabirine, arazi anlaşmazlığı kavgasının iki aile arasında çıktığını belirterek, kavganın 200 dönümlük bir arazi nedeniyle yaşandığını belirtti.



Yaralıların sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldığını anlatan Vali Su, jandarma ekiplerinin bölgede gerekli önlemleri aldığını anlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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