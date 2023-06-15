Diyarbakır'da "Mobil Spor" ekibi 10 bin öğrenciyi sporla buluşturdu

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DİYARBAKIR (AA) - ​​​​​​​Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Mobil Spor" ekibi 10 bin öğrenciyi sporla buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı proje kapsamında, yeterli spor malzemelerinin bulunmadığı ve çeşitli imkansızlıkların yaşandığı kırsaldaki çocukları sporla buluşturmak amacıyla oluşturduğu "Mobil Spor" ekibinde yer alan 6 spor eğitmeni, okulları gezerek öğrencileri sporla buluşturdu.

Öğrencileri futbol, voleybol, basketbol, ayak tenisi, okçuluk, badminton ve eğlenceli eğitsel parkur oyunlarıyla buluşturan spor eğitmenleri, bu sayede yetenekli çocukları keşfetme imkanı buldu.

Projeyle yaklaşık 3 ay boyunca 16 kırsal mahalleyi gezen spor eğitmenleri, öğrencilere farklı hediyeler verdi.

Mobil spor ekibi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında da kırsal mahalleri gezerek öğrencileri sporla buluşturacak.

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