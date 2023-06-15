Diyarbakır'da YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı

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DİYARBAKIR (AA)- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hafta sonu yapılacak olan Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencileri ücretsiz taşıyacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 17-18 Haziran'da gerçekleştirilecek TYT ve AYT sınavları dolayısıyla toplu taşıma araçlarında kent genelinde öğrencilere ücretsiz hizmet verme kararı aldı.

Ulaşım Daire Başkanlığı, alınan karar gereği öğrencilerin toplu taşıma araçlarına binişlerinde sınav giriş belgelerini göstermeleri durumunda herhangi bir ücret talep etmeyecek.

Öğrencilerin ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için 17-18 Haziran’da kent merkezi ve ilçelerdeki kırsal mahallelerde tam kapasiteyle çalışacak.​​​​​​​



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