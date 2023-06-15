Diyarbakırlı çocuklar halk oyunları yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu

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DİYARBAKIR (AA) - Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar kategorisi Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda Diyarbakır Kazım Karabekir Ortaokulu birinci oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Bağlar ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu, 13-14 Haziran Düzce ilinde düzenlenen Halk oyunları yarışmasında birincilik elde etti.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğrencileri tebrik ederek, başarılarıyla gurur duyduğunu belirttiği kaydedildi.









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