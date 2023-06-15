Diyarbakır kırsal mahalle yollarında çalışmalar devam ediyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin kırsal mahallelerinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için başlattığı çalışmalarda, kentin 17 ilçesindeki grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, stabilize, dolgu, menfez çalışması yapıyor.

Vatandaşların seyahat güvenliklerini üst seviyeye taşımak için grup mahalle yollarının genişliğini de artıran ekipler, altyapısı tamamlanan yollarda sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriyor.





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