Diyarbakır'da KOBİ temsilcilerine "İşimi Yönetebiliyorum" eğitimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında 30 banka ve e-para kuruluşunca desteklenen "İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı" Diyarbakır'da yapıldı.



Kentteki bir otelde düzenlenen eğitim programında konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, kalkınmayı başaran ortak bir Türkiye hayaline giden yolun bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek ve KOBİ'leri güçlendirmekten geçtiğine inandığını söyledi.

Ekonominin lokomotifi olan KOBİ'lerin sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refah için önemine dikkati çeken Sönmez, şunları kaydetti:

"Bugün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bütün büyük firmaların, birçok girişimin, yeniliğin ve patentin arkasında, kısıtlı imkanlarla ancak büyük vizyonlarla kurulan KOBİ'lerimiz bulunuyor. Ülkemiz büyürken toplumsal refahını da artırmak ve istihdam yaratan nesiller oluşturmak için KOBİ'lerimizin üretme ve değer yaratma çabasını desteklemek, girişimciliği teşvik etmek ve rehberlik yapmak gerekiyor."

Sönmez, "İşimi Yönetebiliyorum Programı" kapsamında verilen çevreci ve sürdürülebilir bakış açısına sahip eğitim içerikleriyle KOBİ'lerin iş yapma şeklini değiştirdiklerini aktardı.

Sönmez, "Yaptığımız sosyal etki analizi ile programa katılan KOBİ’lerin yüzde 66’sının cirosunda artış kaydederken, sosyal medya ve dijital pazarlama araç kullanımında yüzde 28, strateji ve iş geliştirme planları yapanlarda yüzde 35, hedef belirleyerek bunları takip edenlerin oranında ise yüzde 20 civarında artış gözlemledik." ifadelerini kullandı.

Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Özkılıç ise programlar kapsamında yaklaşık 4 bin KOBİ'ye ulaşıldığını belirtti.

Bu programlardan Diyarbakır'ın da istifade ettiğini belirten Kılıç, "İhracat, e-ticaret ve dijitalleşme önem arz etmektedir. Dünya konjonktüründe artık klasik ticaret sona ermiştir. Bunu hep birlikte görmekteyiz. Dünya avucumuzun içerisinde artık. Bu anlamda önemli bir projedir." dedi.

Konuşmaların ardından TÜRKONFED Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Batu tarafından katılımcılara programın tanıtımı yapıldı.

Etkinlikte, akademisyenler ve iş dünyasından profesyoneller katılımcılara, "işletmelerin temel faaliyet döngüsü ve finansmana erişim", "işletmelerde dayanıklılık", "işletmelerin afet ve risklere karşı hazırlanması", "uluslararası ticaret ve e-ihracat" ile "dijital pazarlama" konularıyla ilgili bilgi verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.