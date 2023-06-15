Diyarbakır'da 25 yıl 31 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Meğer Tom ve Jerry'deki o sahnenin arka planı bambaşkaymış!

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​​​​​​​DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, silahlı yağma suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi, arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, silahlı yağma suçlarından 25 yıl 31 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.





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