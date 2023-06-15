Dicle Elektrik'in saha ekipleri taşlı saldırıya uğradı

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DİYARBAKIR (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik'in saha ekiplerinin, Şırnak ve Mardin'de kaçak elektrik kontrolü ve şebeke yenileme çalışmaları sırasında taşlı saldırıya uğradığı, elektrik hattı için dikilen bir çok direğin tahrip edildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, bölgede 6 ile elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik kaçakla mücadele saha ekiplerinin Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Oyalı köyünde bazı kişilerce taşlı saldırıya uğradığı, köydeki 28 beton direkten 11'inin balyozlarla tahrip edildiği belirtildi.

Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Söğütözü Mahallesi'nde de kaçakla mücadele kapsamında yapılan şebeke yenileme sırasında dikilen 12 beton direğin balyozlarla tahrip edildiği, ekiplerin alınan güvenlik tedbirine rağmen köylülerce taşlı saldırıya uğradığı kaydedilen açıklamada, tahrip edilen 23 direğin maliyet bedelinin 271 bin lira olduğu, her iki olaya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı ve konuya ilişkin de savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, iyileştirme çalışmalarının yanı sıra EPDK'den onay alıp hayata geçirilen birçok faydalı projeyle bölgeye çok yönlü katkı sağladıklarını kaydetti.

Bu tür olayların bölge halkına yönelik hizmetin önünde engel teşkil etmediğini aktaran Arvas, şunları kaydetti:

"10 yıllık süreç boyunca Mardin'e toplam 2 milyar 62 milyon, Şırnak'a 1 milyar 124 milyon lira yatırım yapıldı. Mardin'e bu yıl 1 milyar 263 milyon lira yatırım gerçekleştireceğiz, bu miktar Mardin için 10 yılda yapılan yatırımın yarısından fazla. Şırnak için ise geçtiğimiz 10 yılda gerçekleşen yatırımların toplam tutarını aşarak 1 milyar 716 milyon lira yatırım yapacağız. Yapılan yatırımlar abonelerimizin kesintisiz hizmet alması için."

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