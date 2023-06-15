Dicle Elektrik'in saha ekipleri taşlı saldırıya uğradı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dicle Elektrik'in saha ekipleri taşlı saldırıya uğradı

AA

Dicle Elektrik'in saha ekipleri taşlı saldırıya uğradı

DİYARBAKIR (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik'in saha ekiplerinin, Şırnak ve Mardin'de kaçak elektrik kontrolü ve şebeke yenileme çalışmaları sırasında taşlı saldırıya uğradığı, elektrik hattı için dikilen bir çok direğin tahrip edildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, bölgede 6 ile elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik kaçakla mücadele saha ekiplerinin Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Oyalı köyünde bazı kişilerce taşlı saldırıya uğradığı, köydeki 28 beton direkten 11'inin balyozlarla tahrip edildiği belirtildi.

Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Söğütözü Mahallesi'nde de kaçakla mücadele kapsamında yapılan şebeke yenileme sırasında dikilen 12 beton direğin balyozlarla tahrip edildiği, ekiplerin alınan güvenlik tedbirine rağmen köylülerce taşlı saldırıya uğradığı kaydedilen açıklamada, tahrip edilen 23 direğin maliyet bedelinin 271 bin lira olduğu, her iki olaya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı ve konuya ilişkin de savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, iyileştirme çalışmalarının yanı sıra EPDK'den onay alıp hayata geçirilen birçok faydalı projeyle bölgeye çok yönlü katkı sağladıklarını kaydetti.

Bu tür olayların bölge halkına yönelik hizmetin önünde engel teşkil etmediğini aktaran Arvas, şunları kaydetti:

"10 yıllık süreç boyunca Mardin'e toplam 2 milyar 62 milyon, Şırnak'a 1 milyar 124 milyon lira yatırım yapıldı. Mardin'e bu yıl 1 milyar 263 milyon lira yatırım gerçekleştireceğiz, bu miktar Mardin için 10 yılda yapılan yatırımın yarısından fazla. Şırnak için ise geçtiğimiz 10 yılda gerçekleşen yatırımların toplam tutarını aşarak 1 milyar 716 milyon lira yatırım yapacağız. Yapılan yatırımlar abonelerimizin kesintisiz hizmet alması için."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da 25 yıl 31 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 25 yıl 31 ay kesinleşmiş hapis cezası ...
Diyarbakır'da KOBİ temsilcilerine "İşimi Yönetebiliyorum" eğitimi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da KOBİ temsilcilerine "İşimi ...
Diyarbakır kırsal mahalle yollarında çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır kırsal mahalle yollarında çalışmalar devam ...
GÜNCELLEME 3 - Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 9 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 3 - Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı ...
Diyarbakırlı çocuklar halk oyunları yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Diyarbakırlı çocuklar halk oyunları yarışmasında ...
DİSKİ Kocaköy Arkbaşı Mahallesinin içme suyu sorununu çözüyor
YEREL HABERLER DİSKİ Kocaköy Arkbaşı Mahallesinin içme suyu sorununu ...
Diyarbakır'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası; 9 ölü, 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası; 9 ölü, 2 ...
Diyarbakır'da YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ...
Diyarbakır'da "Mobil Spor" ekibi 10 bin öğrenciyi sporla buluşturdu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da "Mobil Spor" ekibi 10 bin öğrenciyi ...
GÜNCELLEME 2- Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında ölü sayısı 9'a yükseldi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2- Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı ...
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, ilçedeki çalışmaları aktardı
YEREL HABERLER Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, ilçedeki çalışmaları ...
Kadın simitçi, müşterilerini depremde kaybetmenin hüznünü yaşıyor
YEREL HABERLER Kadın simitçi, müşterilerini depremde kaybetmenin ...
Diyarbakır'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası; 8 ölü, 3 yaralı 
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası; 8 ölü, 3 ...
GÜNCELLEME - Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 8 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
flaş
YEREL HABERLER flaş
Diyarbakır'daki meslek lisesi, sağlık sektörüne teknik eleman yetiştiriyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki meslek lisesi, sağlık sektörüne ...
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 7 kişi öldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 7 kişi ...
Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren ...
Spor salonundaki arızayı gidermek isteyen elektrik ustası akıma kapılıp ağır yaralandı
YEREL HABERLER Spor salonundaki arızayı gidermek isteyen elektrik ...
Hasta yakınları tarafından darbedildiğini öne süren 2 sağlık çalışanı şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Hasta yakınları tarafından darbedildiğini öne süren 2 ...
Kayapınar Belediyesi kadınlara yönelik kültürel gezi düzenledi
YEREL HABERLER Kayapınar Belediyesi kadınlara yönelik kültürel gezi ...
Miraç'ın şırıngalı çikolatadan ölümünde, 5 sanığa iyi hal indirimi ile 1 yıl 8'er ay hapis
YEREL HABERLER Miraç'ın şırıngalı çikolatadan ölümünde, 5 sanığa iyi ...
Diyarbakır'da Jandarma Teşkilatının 184'üncü yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Jandarma Teşkilatının 184'üncü yıl ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.