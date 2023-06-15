Diyarbakır'da ebeveynlere yönelik seminer düzenlendi

Meğer Tom ve Jerry'deki o sahnenin arka planı bambaşkaymış!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ebeveynlere yönelik olarak düzenlenen seminerler devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Evlendirme Salonunda ebeveynlere yönelik olarak "Ebeveyn ve Çocuk İletişimi" konulu seminer düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Okul öncesi eğitim, çocukların sosyal ve duygusal gelişmelerine katkı sağlamaktadır. Ayrıca okul hayatına başlarken onlara fırsat eşitliği sağlar. Bu nedenle okula gidemeyen çocuğun ev ortamında eğitim ihtiyacının karşılanması, gelişiminin desteklenmesi amacıyla annelerimize yönelik seminerler düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.