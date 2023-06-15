Diyarbakırlı Ali İmran Ekici, Türkiye judo şampiyonu oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Müsabakaları'nda Ali İmran Ekici, minikler Türkiye judo şampiyonu oldu.

Diyarbakır İl Temsilcisi ve Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi Osman Gökcül, yaptığı açıklamada, Ali İmran Ekici'nin çalışmalarının sonucu hak ettiği başarıyı elde ettiğini söyledi.

Sporcusunun ileride daha iyi işlere imza atacağını ifade den Gökcül, "Öncellikle Ali İmran Ekici kardeşimi ve antrenörü Cihan Özkaya’yı Uşak’ta elde ettikleri başarıdan dolayı kutluyorum. Türkiye birincisi olmak çok önemli bir derecedir. Gençlere verdiğimiz önemin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız bütün gençlerimizi en iyi şekilde eğitmek ve Türkiye’nin en iyi sporcuları arasına koymaktır."diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.