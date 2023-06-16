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Diyarbakır'da anneler ve çocukları "temiz su" konusunda bilinçlendiriliyor

AA

Diyarbakır'da anneler ve çocukları "temiz su" konusunda bilinçlendiriliyor

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK/AYDIN ARİK - Diyarbakır'da hayata geçirilen "Temiz Su Gönüllüleri" projesi kapsamında anneler ve çocuklarına temiz su ve suyun tasarruflu kullanılması konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Bağlar Kaymakamlığı ADEM ve DİSKİ Genel Müdürlüğünce anne ve çocuklarına yönelik "Temiz Su Gönüllüleri" projesi başlatıldı. Proje kapsamında ilk etapta Dicle Baraj Gölü'ndeki DİSKİ depolama tesislerini ziyaret eden anne ve çocukları burada evlerindeki musluklardan akan suyu ilk kaynağında görme şansı buluyor.

Daha sonra sırasıyla suyun depolanma, aktarılma, arıtılma, dinlendirilme ve evlere dağıtılmasıyla ilgili süreçleri gören ziyaretçiler musluklardan akan suyun yeniden depolandığı tesisleri de gezerek atık suyun deşarj edilmesiyle ilgili aşamalar hakkında da bilgi sahibi oluyor.

Anne ve çocuklar, bu ziyaretler sırasında kendilerine eşlik eden DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve DİSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Selim Araz'dan teknik bilgi de alıyor.

Gezi sonrasında katılımcılara sertifika, rozet, "su hayattır" yazılı bardak ile çocuklara suyun önemini anlatan boyama ve hikaye kitapları hediye ediliyor.

- "Su geleceğimiz"

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, AA muhabirine, musluklardan akan bir damla suyun ne kadar meşakkatli bir süreçten geçerek evlere ulaştığının, sonrasında yeniden atık su tesislerinde işlemlerden geçerek çevreye zarar vermeden arıtılıp doğaya bırakıldığının yeterince bilinmediğini söyledi.

Bu konuda bilinç oluşturulması amacıyla projenin hayata geçirildiğini ifade eden Tutşi, ev kadınlarını ve çocuklarını, suyun ana kaynağı, nasıl ve hangi borularla geldiği, arıtmada hangi işlemlere tabi tutulduğu, kullanılan kirli suyun nerede hangi işlemlerden geçerek arıtıldığı ve arıtılmasıyla doğanın nasıl korunduğuyla ilgili bilgilendirmek istediklerini kaydetti.

Tutşi, geziye katılan kadınların bu bilgilendirmeden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bize, 'bu kadar emek sarf edildiğini bilmiyorduk. Bu zahmetli ve meşakkatli süreci bilseydik daha tasarruflu olurduk. Suyumuzun kıymetini daha çok bilirdik' diyorlar. Kadınlar ve çocuklar suyun kıymetini daha iyi anlayacak, tasarrufu arkadaşlarına ve çevrelerine anlatacaklar." dedi.

Proje ile peyderpey bir yıl boyunca sürecek gezilerle toplamda 500 kadın ve 500 çocuğa bu bilgilendirmenin yapılacağını anlatan Tutşi, bunun faydasının özellikle çocuklar tarafından ilerleyen süreçte anlaşılacağını aktardı.

Tutşi, "Onlara 'su gönüllülerimiz' diyoruz. Anne ve babalarını da onlar uyaracak. Suyumuzu hakkıyla koruyup kollayacak bir nesil yetiştirmiş olacağız. Su bizim geleceğimiz, gelecek de en önemli sermayemiz. Bizim bunu koruyup kollamamamız ve sahip çıkmamız gerekiyor. Bunun eğitimini de önce çocuklar ve annelerine sunalım ki onlar da çevrelerine bunu yansıtsın." diye konuştu.

- "Eğitim anne ve çocuktan başlıyor"

ADEM Koordinatörü Arzu Çetin de "temiz su" hedefiyle yola çıktıklarını, bu kapsamda da kadınları ve çocukları önceliklerine aldıklarını belirtti.

Diyarbakır'daki tüm anne ve çocuklarını bu projeye dahil etmek istediklerini dile getiren Çetin, "Eğitim anne ve çocuktan başlıyor ve biz de anne ve çocuklarımızdan eğitime başladık. ADEM'deki kadınlarımıza suyumuzun ne kadar kıymetli olduğunu anlatmaya çalıştık. Seminerler ve eğitimler verdik. Bu tesislere de gelerek kendileri de şahit olsunlar istedik." ifadelerini kullandı.

Kadınlar olarak "sıfır atık" ve geri dönüşüm projelerini önemsediklerini vurgulayan Çetin, bu kapsamda daha önce de ev ev gezerek atık yağ toplama projesi uyguladıklarını aktardı.

- "Suyumuza gerçekten sahip çıkmalıyız"

Bilgilendirme faaliyetine katılan kadınlardan İpek Kaya, kızı ile musluktan akan suyun geçtiği süreçleri yerinde görme fırsatı bulduklarını anlatarak, "Suyun kıymetini bilmek gerekiyor. Zor aşamalardan geçiyor ve kısıtlı kullanmak gerekiyor." dedi.

Etkinliğe kız çocuğu ile katılan Şenay Ekti ise gezi öncesinde evlerinde kullandıkları suyun hangi aşamalardan geçtiği hakkında bir bilgisinin olmadığını belirtti.

"Evde temizlik yaparken suyu açık bırakıyordum ve umursamıyordum. Ama gördüm ki suyumuza gerçekten sahip çıkmalıyız." diyen Ekti, herkese suyu tasarruflu kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Annesiyle tesisleri ziyaret eden 12 yaşındaki Ece Tayfur da gezide öğrendiği bilgileri çevresiyle paylaşacağını vurgulayarak, "Dişlerimizi fırçalarken musluğu kapatmamız gerekiyor. Suyun bizim için hayat olduğunu öğrendik. Bundan sonra akrabalarıma, arkadaşlarıma suyu dikkatli kullanmalarını söyleyeceğim." diye konuştu.

13 yaşındaki Şaban Durmaz, suyu tasarruflu kullanmanın önemini öğrendiğini dile getirdi.

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