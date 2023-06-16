Diyarbakır'da 478 bin öğrenci karne aldı

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 478 bin öğrenciye karne dağıtıldı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Prof. Dr. Fuat Sezgin İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Ali İhsan Su, burada çocukların halk oyunu gösterisiyle karşılandı.

Öğrencilerin çiçek takdim ettiği Vali Su, daha sonra öğretmenlerle bir süre görüştü.

Vali Su, ziyaret ettiği sınıfta öğrencilerle sohbet etti, karne ve hediyelerini verdi. Daha sonra okulda açılan resim sergisini gezen Vali Su, öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi.

Vali Su, karne dağıtımının ardından yaptığı açıklamada, 2022-2023 eğitim-öğretim sezonunun sonuna geldiklerini ve güzel bir eğitim-öğretim sezonunu bitirdiklerini söyledi.

Su, şöyle konuştu:

"İlimiz genelinde 1696 okulda 478 bin öğrencimiz karne heyecanı yaşıyor. Çocuklarımız bir üst sınıfa geçiyor, mezun olan çocuklarımız var. Bu sezon içerisinde yoğun bir gayret sarf ettiler, çalıştılar. Öğrencilerimiz gayret etti, ailelerimiz destek verdi, öğretmenlerimiz büyük bir gayret gösterdi. Bu eğitim-öğretim yılında emek ve destek veren bütün öğretmen, öğrenci ve çok değerli velilerimize teşekkür ediyoruz."

Vali Su'ya Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali eşlik etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.