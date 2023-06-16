Diyarbakır'da YKS öncesinde gürültü uyarısı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17-18 Haziran'da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi vatandaşları ve işletmeleri gürültü yapmaması konusunda uyardı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, milyonlarca gencin geleceğini yakından ilgilendiren YKS öncesi öğrencilerin sınav esnasında motivasyonunu bozacak gürültüyü engellemek için harekete geçti.

Sınavların gerçekleştirileceği okulların çevresinde vatandaşların gürültü yapmaması ve sınava girecek adayların dikkatlerini dağıtacak her türlü faaliyetlerin önüne geçmek için sessizlik denetimi gerçekleştiren ekipler, kentteki sınav merkezlerine yakın olan inşaat, düğün salonları, eğlence mekanları ziyaret ederek sınav saatlerinde gürültü oluşturulmaması için uyarılarda bulundu.

Ekipler, ayrıca pazar yerlerini de kontrol altına alarak esnaf ve vatandaşların alışveriş yaparken öğrencileri rahatsız edecek durumların önüne geçecek.

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