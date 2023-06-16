Diyarbakır'da "Dünya Yaşlı İhmal ve İstismar Farkındalık Günü" etkinliği

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dünya Yaşlı İhmal ve İstismar Farkındalık Günü dolayısıyla yaşlılara yönelik gezi düzenledi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 65 yaş ve üstü 60 ulu çınarı yakınlarıyla birlikte Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda bulunan Yaşlı Biriminden servislerle alarak Mardin'deki Sultan Şeyhmus Türbesine götürdü.

Yaşlı Birimi personeli eşliğinde türbeyi ziyaret eden yaşlılar, dua etti.

Etkinlik, yaşlılara yapılan yemek ve içecek ikramının ardından sona erdi.

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