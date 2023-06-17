"Babalar Günü" hediyesi olarak evlatlarını istiyorlar

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DİYARBAKIR (AA) - AYDIN ARİK - Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren babalar, "Babalar Günü" hediyesi olarak çocuklarına kavuşmayı diliyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1384'üncü gününde devam etti.



HDP il binası önündeki eylemlerini ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile sürdüren anne ve babalar, kendilerine ulaştırılacak müjdeli haberi bekliyor.

Eylemde yer alan ve bir Babalar Günü'ne daha buruk giren babalar, çocuklarına kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdürme kararlığında.

10 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Yusuf için Siirt'ten gelerek oturma eylemine katılan baba Nurettin Ödümlü, AA muhabirine, eylemi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemden vazgeçmeyeceklerini dile getiren Ödümlü, kendisine verilecek en büyük hediyenin oğluna kavuşmak olduğunu belirtti.

Babalar Günü için oğluna kavuşma temennisinde bulunan Ödümlü, şöyle konuştu:

"Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun, bizim Babalar Günümüz yok. 10 senedir evlat acısını çekiyorum. Babalar Günü aklımıza bile gelmiyor. Babalar Günü'nde bize en güzel hediye çocuğumuz olur. Evlatlarımızı istiyoruz."

- "En mutlu olacağımız gün evlatlarımızın geldiği gün olacak"

Diyarbakır'dan 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Doğan için eylemini sürdüren baba Hacı Güger de çocuğuna kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini aktardı.

Anne ve babalar için en güzel hediyenin evlatlarının geldiği gün olduğunu aktaran Güger, "Biz sadece evlatlarımızın dönmesini istiyoruz. Çocuklarına kavuşan diğer aileler gibi biz de çocuklarımızı kucaklamanın hayalini kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Güger, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.





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