Diyarbakır'daki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesiyle yaralanan bir kişi daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Başarı Mahallesi'nde dün otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Umut Gedik kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Musa Gedik (10), İsmail Gedik (12) ve Azat Küçükdal'ın (19) hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Dün, Başarı Mahallesi'nde Mehmet Can Gedik (24) yönetimindeki 21 ES 922 plakalı otomobil şarampole devrilmiş, kazada sürücü ile araçtaki Emirhan Gedik (10) yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.