Diyarbakırlı öğretmen yol kenarında ayakları kırık halde bulduğu köpeği tedavi ettirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da öğretmen Meryem Ercan, ayakları kırık halde bulduğu sokak köpeğinin tedavi edilmesini sağladı.

Özel kolejde sınıf öğretmenliği yapan Ercan, ön iki ve sağ arka ayağı kırık olan köpeği yol kenarında buldu.

Ercan'ın aracıyla zaman kaybetmeden özel kliniğe götürdüğü köpeğin ayakları, veteriner hekim tarafından ilk tedavisinin ardından alçıya alındı.

"Fiko" ismini verdiği köpeği daha sonra Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götüren Ercan, 3 ayağından da ameliyat edilen köpeğin başından ayrılmıyor.

Hayvanın temel ihtiyaçlarını karşılayan Ercan, haftanın belirli günlerinde köpeği kontrolleri için DÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne aracıyla götürüyor.

Ercan, evinde başka hayvanlara baktığı için bazı tedavileri özel klinikte devam eden "Fiko"nun bir hayvansever tarafından sahiplenilmesini istiyor.

- "Onlara karşı duyarlılığımızı kaybetmeyelim"

Ercan, AA muhabirine, köpeği ilk gördüğünde çok üzüldüğünü belirterek, çok acı çeken hayvanı o halde sokakta bırakamadığını söyledi.

Sokak hayvanlarına karşı duyarlı olunması gerektiğini kaydeden Ercan, iyileşinceye kadar "Fiko"ya bakacağını anlattı.

Ercan, "Evimde kedi bakıyorum, ayrıca ev küçük. Birilerinin evinde veya bahçesinde Fiko'ya bakmasını istiyorum. Eğer sahiplenilirse çok mutlu olurum. Bu dünyayı onlarla paylaşıyoruz ve onlara karşı duyarlılığımızı kaybetmeyelim." ifadelerini kullandı.

- "Öğretmen, bu hayvanın ameliyat sonrası bakımını yaptı"

DÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan İçen de hastanede her türlü operasyonun yapıldığını söyledi.

Hastaneye daha çok kedi ve köpek getirildiğini belirten İçen, bunları tedavi edebilmek için bütün imkanlara sahip olduklarını dile getirdi.

İçen, şöyle konuştu:

"Duyarlı öğretmen sayesinde hastanemize getirilen köpek de ameliyat edildi. Öğretmen Meryem Ercan, bu hayvanın ameliyat sonrası bakımını yaptı. Kontrol için tekrar getirilen köpeğin tamamen iyileşeceği ve artık sahiplenilmesi gerektiği düşünüyoruz. Meryem öğretmen sağ olsun, bize yardımcı oldu. Hayvanın bütün masraflarını üstlendi."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.