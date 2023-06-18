Yenişehir Belediyesinden Babalar Günü etkinliği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik Babalar Günü etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kooperatifler ve Aziziye mahallelerinde bulunan İkinci Bahar Millet Kıraathaneleri ile Fabrika Mahallesi’ndeki Çocuk Yaşam Parkı’nda düzenlenen Babalar Günü etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Yasemin Ensari, "Bu özel günde İkinci Bahar Millet Kıraathanelerimizdeki yaşlılarımıza büyük hassasiyetle yaklaşan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Murat Beşikci'yi referans alarak, üç kurumumuzda da aynı anda yaklaşık 350 vatandaşımızın katılımıyla Babalar Günü etkinlikleri düzenledik. Bu vesileyle başta vefat etmiş babalarımızı rahmetle anarak, varlıklarıyla ve kültürel birikimleriyle bizlere güven, sevgi ve güç veren koca çınarlarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.











Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.