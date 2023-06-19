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Diyarbakır'da mikrokredi desteğiyle 20 yılda 20 bin kadın iş sahibi oldu

AA

Diyarbakır'da mikrokredi desteğiyle 20 yılda 20 bin kadın iş sahibi oldu

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da 20 yılda 20 bin kadın mikrokredi uygulaması sayesinde iş hayatına atıldı.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) bünyesinde yürütülen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında dar gelirli kadınlara, küçük sermayelerle kendi işini kurması için mikrokredi desteği sağlanıyor.

İlk kez Diyarbakır'da 2003'te geliştirilen mikrokredi uygulaması zamanla ülke genelinde yaygınlaştı. Girişimcilik ruhunu düşük faizli kredi ile değerlendirip iş hayatına atılanlar, iş sahibi olmak isteyen kadınlara örnek oldu.

Bu sayede sadece Diyarbakır'da 20 yılda 20 bin kadın işini kurup hayallerine kavuştu, gelir elde etti. Aldıkları kredilerle becerileri bulunan ya da başarılı olacaklarına inandıkları alanlarda yatırım yapmaya başlayan kadınlardan bazıları zamanla ikinci iş yerini açarken kimileri de "başaramazsın" diyenlere rağmen kurdukları işlerinde istihdam da sağladı.

- Mikrokredi ile anne tuhafiye, kızı kuaför dükkanı açtı

Merkez Bağlar ilçesinde yaklaşık 15 yıl önce aldığı mikrokredi desteğiyle kuaför salonu açan ve daha sonra işini geliştirerek ikinci şubesini hizmete geçiren Mizgin Kaplan AA muhabirine, annesinin de mikrokrediden aldığı destekle iş yerini kurduğunu söyledi.

Annesini örnek alıp iş hayatına atılmaya karar verdiğini ifade eden Kaplan, ilk iş yerini kurmak için harcadığı miktarın yüzde 75'ini mikrokredi ile karşıladığını belirtti.

İkinci salonu açarken de mikrokrediden destek aldığını anlatan Kaplan, "Mikrokredi olmasaydı belki de salon açma fikri beni korkutacaktı ve bu hayalimi gerçekleştiremeyecektim. Kadınlar bir işe girerken sermayeyi temin etmekte zorlanıyor. Mikrokredi bu anlamda kadınlara çok büyük destek oluyor. En büyük avantajı da ne zaman para sıkıntım olsa, 'krediye ihtiyacım var' diyorum ve yardımcı oluyorlar." dedi.

Kaplan, işini kurmak isteyen kadınlara bu uygulamaya başvurmaları tavsiyesinde bulundu.

- Elektrikçi dükkanı açtı

Merkez Yenişehir ilçesinde 13 yıl önce aldığı mikrokredi ile elektrikçi dükkanı açan Gülay Özbay (67) ise çocuklarıyla iş yeri kurma düşüncesinde oldukları dönemde yeterli bütçeleri olmadığı için bu uygulamadan faydalanmak istediklerini belirtti.

Aldıkları destekle iş yeri açtıklarını dile getiren Özbay, "Başvurduğumda tüm arkadaşlarım 'Olmaz' dediler fakat onları dinlemedim ve çok şükür bugüne kadar yürüttük. Şu ana kadar da mikrokrediden destek alıyorum. 13 yıl önce kredi almasaydım bu dükkanı açamazdım. O zaman aldığım kredi azdı ama çok kıymetliydi, Allah razı olsun. Aldığım krediyle dükkanın tüm malzemelerini aldım. Süreç içerisinde 12 kez kredi çektim ve ödüyorum. Elektrik dükkanı açtığımda herkes yadırgıyordu, 'Bir kadın nasıl elektrikçi olabilir?' diye. Başardım ve bu aşamaya geldim. Çok şükür işimden çok memnunum." ifadelerini kullandı.

- "Kadınlara büyük bir cesaret veriyor, onları motive ediyoruz"

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Mehmet Ay, mikrokredi uygulamasının Türkiye'de ilk defa 2003 yılında Diyarbakır'da başlatıldığını ve daha sonra ülke geneline yayıldığını hatırlattı.

69 ilde 100 şube ile faaliyet sürdürdüklerini bildiren Ay, mikrokredinin dar gelirli ve girişimci kadınların, gelir getirici faaliyette bulunmaları için teminatsız ve kefaletsiz verilen küçük bir sermaye olduğunu aktardı.

Diyarbakır'da 6 şube ile ihtiyaç sahibi kadınlara iş kurma olanağı sağladıklarını kaydeden Ay, "20 yılda 20 bin kadına 155 milyon lira destek verildi. Verdiğimiz bu desteklerle kadınlar hayallerine ulaştı, ayakları üzerinde durdu. Mikrokredi alırken kadınlara 'Sizin gelmenize gerek yok, biz size gelelim.' diyoruz. Evlerine gidiyor, ihtiyaç duydukları krediyi onlara vererek kendi işlerini yapmalarını sağlıyoruz." diye konuştu.

Ay, kendi iş yerini kuran ve geliştiren çok güzel örneklerin bulunduğunu, kredi verdikleri kadınların girişimci olmak isteyenlere ilham verdiğini belirtti.

Mikrokredinin kredi olmanın ötesinde çok kapsamlı ve büyük bir program olduğuna dikkati çeken Ay, şöyle devam etti:

"Sadece bir defa kredi vermiyoruz, mikrokredi aldıktan sonra işlerini ilerletip daha sonra tekrar tekrar başvurabiliyorlar. İlk etapta 4 bin lira olmak üzere aşamalı olarak 20 bin liraya kadar bu miktar yükseliyor. Kadınlara aynı zamanda büyük bir cesaret veriyor, onları motive ediyoruz. Diyarbakır'da 20 yıl önce bu uygulamaya başladığımızda kadınlar iş hayatında hemen hemen yok gibiydi. Onları motive ederek iş sahibi olmalarını sağladık. Şimdi sahaya çıktığımızda gözlemeci, gelinlikçi gibi birçok alanda kadın işletmecileri görüyoruz. Vermiş olduğumuz finansal destekle her bir kadın patron, birer işletme sahibi oldu."

Ay, 30'uncu yılda kentte 50 bin kadını mikrokredi uygulamasıyla buluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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