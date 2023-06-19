Diyarbakır'da yeşillendirme çalışmaları sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni imar alanında yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nı yeşillendiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçesinde bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nın daha estetik bir görünüme kavuşmasını sağlamak için yeşillendirme çalışması başlattı.

Ekipler, toprak takviyesiyle bulvarı, çim ekimine hazır hale getirerek refüj alanlarını yeşillendirdi.

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