Diyarbakır'da kırsal mahallelerde su sorunu çözülüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar ilçesinin Kuyuluhöyük Mahallesi'nde sondaj sayesinde su sorununu çözüme kavuşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, ilçelerde su sorununa kalıcı çözümler sunmak amacıyla proje çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Çınar'ın Kuyuluhöyük Mahallesi’nde, 480 metre sondaj kuyusu çalışması tamamlanarak, su sorunu çözüldü.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaları inceleyerek, teknik personelden bilgi aldı.

Tutşi, "Vatandaşlarımız içme suyunu kaçak bir şekilde bahçe ve tarla sulamasına kullanmamalı. Abonelikleri olmayanlar, abone işlemlerini bir an önce yapmalıdır. Sondaj kuyularının devreye alınması için test işlemi başarılı bir şekilde tamamlandı. Yeni hizmetimiz Kuyuluhöyük Mahallemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.





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