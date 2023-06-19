Diyarbakır'da uçuruma devrilen traktör belediye ekiplerince çıkarıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çınar ilçesine bağlı Uzgider Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında uçuruma devrilen traktörü bulunduğu yerden çıkardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çınar'da meydana gelen kazanın ardından vatandaşlar traktörün çıkarılması için belediyeden yardım istedi.

İş makinesiyle kazanın meydana geldiği yerde çalışma yürüten Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, traktörü uçurumdan çıkarak, sahibine teslim etti.









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