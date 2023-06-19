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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da fıstık üreticileri birlik kurdu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda 28 fıstık üreticisinin katılımıyla kurulan birliğin tanıtımı yapıldı.

Toplantıda konuşan Diyarbakır Fıstık Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Birtane, 28 fıstık üreticisine ait 3 bin 300 dönüm alanda 150 bini aşkın fıstık ağacı olduğunu söyledi.

Fıstık üretiminin yaygınlaştırılması için bir araya geldiklerini ifade eden Birtane, "Dünya fıstık üretiminin yüzde 93'ü Amerika, İran ve Türkiye'de yapılıyor. Türkiye'deki fıstık üretiminin yüzde 95'i ise Güneydoğu'da yapılıyor." dedi.

Birtane, bunun bölge illeri açısından ekonomik olarak önemli bir avantaj olduğuna işaret etti.

"10 yılda 10 milyon fide dikmeyi amaçlıyoruz. Tarıma elverişsiz toprakları katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürerek, Diyarbakır'ın ekonomisine katkı sunmak istiyoruz. Bu amacımız gerçekleştiği takdirde Diyarbakır'ın 150 yıllık ekonomik geleceğini de hedeflemekteyiz. Bu amaçlarımızı gerçekleştirebilirsek ilk 10 yılda 500 milyon dolar döviz girdisi olacak." diyen Birtane, bu sayede doğrudan 60 bin, dolaylı olarak da 90 bin insanın istihdam edileceğini kaydetti.

Birtane, bu ağaçların 180 yıl kesintisiz ürün verdiğini, 250 yıl da ömrü olduğunu dile getirerek, üretilen ürünü paketlemeyi ve markalaşmayı da Diyarbakır'da yapıp, dünya pazarına sunmak istediklerini aktardı.

Bu projeyi Diyarbakır Fıstık Üreticileri Birliğinin tek başına yapmasının mümkün olmayacağına işaret eden Birtane, başta merkezi hükümet olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlar, meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarının desteğine ihtiyaç duyacaklarını ifade etti.

Birtane, "Bu proje Diyarbakır halkının projesidir. Diyarbakırlı herkesin bu projeyi sahiplenmesi gerekiyor." diye konuştu.





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