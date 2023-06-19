Diyarbakır'da çocuklar için ekolojik eğitim bahçesinde etkinlik düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Merkezlerindeki oyun odalarında eğitim gören çocuklar, ekolojik eğitim bahçesini gezdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Kadın Yaşam Merkezlerindeki oyun odalarında eğitim gören çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Park 75’te bulunan Kayapınar Belediyesine ait ekolojik eğitim bahçesini eğitmenleri eşliğinde gezen öğrenciler, çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Öğrenciler, tohum ekti, filizlenme ve fide süreciyle ilgili bilgilendirildi.











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