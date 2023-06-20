Diyarbakır'da bir eğlence mekanında silah ve mühimmat bulundu, işletmeci tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir eğlence mekanının masa ve dolaplarına gizlenmiş silah ve mühimmat bulundu, gözaltına alınan 3 şüpheliden işletmeci tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sonucu merkez Bağlar ilçesinde S.A'nın işletmeciliğini yaptığı bir eğlence mekanına operasyon düzenledi.

Operasyonda işletmeci S.A. ile F.K ve S.K. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda masa ve dolapların çekmeceleri içerisindeki gizli bölmelerde uzun namlulu tüfek, 2 pompalı tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silaha ait 3 şarjör ve 108 fişek, 12 tabanca şarjörü, 215 mermi, 37 av tüfeği kartuşu ve hard disk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılar, cumhuriyet savcılığınca sorgulandı.



Daha sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden S.A. tutuklandı, F.K. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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