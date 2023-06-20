Diyarbakır'da altyapı çalışmaları için proje hazırlanıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani ilçesinde altyapıyı yenilemek amacıyla içme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisi projeleri hazırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünde ilçenin altyapısını yenilemek için DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının katılımıyla, yatırımların değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

Proje kapsamında, Ergani ilçesinde 361 kilometre 149 metre içme suyu, 316 kilometre 46 metre kanalizasyon, 35 kilometre 572 metre yağmur suyu hattı döşenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, şunları kaydetti:

"Diyarbakırımız genelinde içme suyu ve atık su hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması için projelerimiz devam ediyor. Hükümetimizin desteğiyle Ergani ilçemizde atıksu arıtma tesisi için proje çalışmalarına başladık. Tesis için en uygun araziyi tespit ettik, en kısa sürede çalışmalara başlayacağız. Yapacağımız tesis sayesinde, halk sağlığını tehdit eden unsurları önleyeceğiz."





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