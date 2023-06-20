Diyarbakır'da bayram öncesi mezarlıklarda temizlik yapılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz bir ortamda yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Yeniköy Mezarlığı’nda çalışma başlatan ekipler, mezarlık alanındaki çöpleri topladı, yolları temizledi, atıkları araçlarla çöp alanına aktardı.

Ekipler, temizlik çalışmalarına devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.