Diyarbakır merkezli silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Çınar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır, Mardin ve Batman'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 12 pompalı tüfek, 8 tabanca şarjörü, 85 tabanca fişeği, 3 tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.