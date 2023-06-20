Diyarbakır'da amatör spor kulüplerine destek

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulübüne 1 milyon 350 bin TL nakdi yardım yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ve ilçede bulunan amatör spor kulüplerinin başkan ve oyuncularının katılımıyla belediye meclisi salonunda "Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım" toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Beşikci, ilçedeki gençlerin profesyonel spor hayatına adım atacağı ilk mecra olan amatör spor kulüplerini her zaman destekleyeceklerini belirtti.

Beşikci, "Onların bu yolda ilerlemesi için gösterdiği çaba bizim için çok kıymetli, bizler de onların kariyer yolculuklarında sağlam adımlarla ilerleyebilmesi için elimizden gelen maddi ve manevi tüm desteğimizi sunmaya hazırız. Spor kulüplerimizden bize gelen talepleri geri çevirmemeye çalışıyoruz. İlçemizdeki 27 amatör spor kulübüne toplamda 1 milyon 350 bin TL nakdi yardımda bulunduk. Diyarbakırlı evlatlarımızın, kardeşlerimizin kendilerine sunulan imkanların karşılığını fazlasıyla vereceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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