Diyarbakır'da el işçiliği ile üretilen Hint takıları iç piyasada rağbet görüyor

DİYARBAKIR (AA) - MURAT BAŞAL - Diyarbakır'da önemli bir kısmı el işçiliğiyle hazırlanan Hint takıları, meşakkatli bir sürecin ardından iç piyasada alıcı buluyor.

Hindistan'a özgü takılar, Diyarbakır'da altın işlemeciliği yapan 3'ü usta, 15 kişilik ekibin elinde şekilleniyor.

3D yazıcılarla işçiliği uzun ve zahmetli süren Hint takıları, 15 günde tasarlanarak başta İstanbul olmak üzere 7 ilde piyasaya sunuluyor.

Diyarbakır'da 27 yıldır kuyumculuk yapan Fırat Ekinci, AA muhabirine, Hint takılarına talebin arttığını söyledi.

"Yaptığımız iş, altını ham maddeden alıp tasarıma çevirmek." diyen Ekinci, yüzük, kolye, bilezik gibi ürünler hazırladıklarını dile getirdi.



Ekinci, şunları kaydetti:

"Hint takılarının Türkiye ve bölgeye serüveni, vatandaşlar yatırım amaçlı ciddi talep oluşturunca başladı. Üretim kısıtlı olduğu için toptancılarımız Hint takılarını dışarıdan getirdi. Biz de bu üretim eksikliğini fark ettik; neden bunu üretmeyelim, diye düşündük. 1 yıllık projemiz vardı, başarılı olduk. Şu an yaptığımız ürünler ciddi talep görüyor, güzel takdirler aldı. Bu takılar, yüzde 90 el işçiliği olan bir ürün, teknolojiden de destek aldık."

Tasarımcıların modellerini, kara kalemle çizip 3D yazıcılarla mum olarak elde ettiklerini vurgulayan Ekinci, "Daha önce bir modelin kalıbını çıkartmak bir haftamızı alırken şu anda bir günde 15 modeli elde ediyoruz. Daha sonrasında alçı alma, fırınlama işlemleri sonrası döküm tekniği ile altını tasarım olarak alıyoruz. İnce işçiliği elde devam ederek el sanatı da değerini koruyor. Daha önce bu işi yapmak istemeyen genç arkadaşlarımız 3D teknolojisi bilgisayarla işe adapte oldular." diye konuştu.









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