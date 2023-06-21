Diyarbakır'da depremde yıkılan sitenin sakinleri platform kurdu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria sitesinin sakinleri platform kurdu.



"Galeria Platformu" adı verilen oluşumun sözcüsü Ender Budak, yaptığı açıklamada, platformda 11 site sakininin yer aldığını söyledi.

Amaçlarının depremde yıkılan siteyle ilgili bütün gelişmeleri takip edip, kamuoyunu bilgilendirmek olduğunu aktaran Budak, şöyle dedi:

"Galeria binamızın yıkımından sonra gelişen olayları, gerekli bilgileri buradaki birleşenlerle kurduğumuz Galeria Platformuyla birlikte Diyarbakır ve tüm Türkiye'ye aktarmak istedik. Buranın tek sözcüsü bu platform olan mülk sahipleri. Konut ve iş merkezindeki mülk sahiplerinin imzası karşılığında bu platforma yetki verildi. Diyarbakır'ın en gözde yeri olan 7 dönümlük alanda yapılacak yeni projelerle ilgili de çalışma yürütüyoruz"





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