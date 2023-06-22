Diyarbakır'da soluk borusuna şeker kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da esnaf Yusuf Çelik, nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Merkez Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi'nde kuyumculuk yapan Çelik, önceki gün annesiyle alışverişe çıkan ve soluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu fark etti.

Annenin panikle çevredekilerden yardım istemesi üzerine Çelik, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun nefes borusuna kaçan şekeri çıkardı.

Çelik'in çocuğa müdahale etmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.