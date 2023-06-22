Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili tutuklu sayısı 6'ya çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının, ilçeye bağlı Serçeler köyünde 15 Haziran'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Üç savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda 9 kişi daha gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan bir şüpheli ile kavgada yaralanan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan 2 kişi, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Daha önce gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, 4'ü de serbest bırakılmıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.