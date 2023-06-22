Diyarbakır'da zabıta ekipleri bayram öncesi denetimlerini artırdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, maytap, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek amacıyla iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yaralanmaya ve gürültüye neden olan patlayıcı maddelerin satışını önlemek için yaptığı denetimlerde iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

Patlayıcı madde satışı yapan iş yerlerine durum tespit tutanağı düzenleyen ekipler, denetimlerine devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.