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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden çocuklara bayramlık giysi yardımı

AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden çocuklara bayramlık giysi yardımı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren "El Ele Mağazası"ndan 500 çocuğun bayramlık giysi ihtiyacı karşılandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren mağazada Kurban Bayramı öncesinde Kadın Yaşam Merkezlerinden faydalanan ailelere giyim ve gıda desteği sağlandı.

Dağkapı Meydanı Yer Altı Çarşısında bulunan merkezde hayırseverlerin de desteğiyle toplanan ürünler, aileleriyle gelen çocuklara paketlenerek hediye ediliyor.

Merkezde ayrıca belediye tarafından hazırlanan kuru gıda ürünlerinin yer aldığı koliler de ailelere dağıtılıyor.

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