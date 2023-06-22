Diyarbakır'da bu yıl 200 bin fıstık ağacı aşılanacak

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, kentte tarım sektöründen eğitime, turizm sektöründen kültür sektörüne kadar tüm alanlarda ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Silvan ilçesi Alibey Mahallesi'nde düzenlenen fıstık ağacı aşılama programına katılan Su, belediye olarak her anlamda çiftçilere destek verdiklerini aktardı.

Bir çiftçiye ait bahçede fıstık ağaçlarının aşılama çalışmalarını izleyen Su, şöyle dedi:



"Bir çiftçimizin bahçesinde aşılama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. 2021 yılında 28 bin, 2022 yılında 100 bin, inşallah bu yıl da 200 bin adet fıstık aşılamasını gerçekleştirmiş olacağız. Böylelikle ilimizde önemli bir ürün olan fıstık üretiminin gelişmesi yönünde ciddi bir katkıyı sunmuş olacağız."

Programa, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hasan Uğuz ve çiftçiler katıldı.





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