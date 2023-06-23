Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti

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DİYARBAKIR (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır Valiliğine ziyarette bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Göktaş, Valiliğe geçti.

Vali Ali İhsan Su tarafından karşılanan Göktaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Göktaş, daha sonra Vali Su ile makamda bir süre görüştü.





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