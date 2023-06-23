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Diyarbakır'da bayramda altyapıda sorun yaşanmaması için ekiplerin çalışması sürüyor

AA

Diyarbakır'da bayramda altyapıda sorun yaşanmaması için ekiplerin çalışması sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşa kesintisiz su temini ve altyapıda sorun yaşanmaması için çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili boyunca şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahallelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için görev yapmaya devam ediyor.

Vatandaşların mağdur olmaması, içme suyu ve atık su tesislerinde oluşabilecek her türlü arızaya karşı önlemlerini alan DİSKİ ekipleri, olası sorun ve sıkıntılara anında müdahale için hazır bekliyor.

Bayram tatili süresince yaşanabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı vatandaşlar, şikayetlerini Alo 153 Çağrı Merkezi'ne bildirebilecek.

- Su israfı ve kurban atıkları uyarısı

Kurban kesim ve satış yerlerinde olası rögar tıkanmalarının önüne geçmek için alanlarda vidanjör bulundurulacak. DİSKİ, su tesisatlarını gözden geçirecek.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların su sıkıntısı çekmemesi ve mağdur olmaması için gerekli hassasiyeti gösterdiklerini bildirdi.

Kurban atıklarının kanalizasyon ve dere yatağı gibi yerlere atılmaması, belediyelerin gösterdiği alanlara bırakılması konusuna dikkati çeken Tutşi, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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