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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti:

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti:

DİYARBAKIR (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Diyarbakır anneleri, Diyarbakır'dan bütün dünyaya, Türkiye'nin tek bir evladını dahi hiçbir terör örgütüne kurban etmeyeceğini kesin ve net bir dille ortaya koydu." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Göktaş, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül 2019'da başlattıkları evlat nöbetini 1390'ıncı gününde sürdüren aileler, Bakan Göktaş'ı Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla karşıladı.

Bakan Göktaş, tek tek görüştüğü ailelere gül verdi.

Göktaş'a evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Bakan Göktaş, ailelerle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, göreve başladıktan sonra ilk buluşmalarından birinin Diyarbakır anneleriyle olmasını istediğini belirtti.

"Bir anne olarak Diyarbakır annelerinin haklı mücadelesini yüreğimde hissediyor ve sonuna kadar yanınızda olduğumu ifade etmek istiyorum." diyen Göktaş, Türkiye'nin çok güçlü bir aile ve millet olduğunu, bu inancın ülkenin her köşesine nüfuz ettiğini ve her insanın kalbine işlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde teröre karşı verdikleri kararlı mücadelede ülkenin bölünmez bütünlüğünü korudukları gibi aynı azim ve kararlılıkla toplumsal birlik ve beraberliğin temeli aile kurumunu da koruyarak güçlendirdiklerini ifade eden Göktaş, şöyle konuştu:

"Ailenin yapı taşı olan annelerimizin burada, Diyarbakır'da verdiği mücadeleyi çok iyi biliyoruz. Evlatları terör örgütü tarafından şehit edilen annelerimizin acısını da evlatlarını terör örgütünün pençesinden kurtarmak isteyen annelerimizin feryadını da biliyoruz. Onları da duyuyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi, inanıyoruz ki annelerin bu onurlu direnişi terör örgütüne diz çöktürecek. PKK’nın ve siyasi uzantısı olan partinin milletvekilleri, il ve ilçe başkanları kanalıyla kaçırdığı çocukların anneleri, bizzat o uzantının karşısında, hem de kendilerini en güçlü hissettikleri Diyarbakır'daki il başkanlığı binasının önünde eyleme başladılar. Önce Hacire ana, sonra diğerleri..."

Hacire annenin başlattığı mücadelenin birçok aile için umut olduğunu anlatan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii bu eylem aynı zamanda devletimizin terörün belini nasıl kırdığını da gösterdi. PKK, daha öncesinde bu bölgede farklı siyasal ve toplumsal hareketleri bir korku iklimiyle bastırmış. Bu sebeple annelerin PKK'ya meydan okumasını tarihi bir gelişme olarak görüyorum. Cumhurbaşkanı'mıza, annelere bu direnişin yolunu açan terörle kararlı mücadelesi için şükranlarımı sunuyorum. Diyarbakır anneleri, Diyarbakır'dan bütün dünyaya, Türkiye'nin tek bir evladını dahi hiçbir terör örgütüne kurban etmeyeceğini kesin ve net bir dille ortaya koydu."

- "Tarih, Diyarbakır annelerini dünyaya meydan okuyan kadınlar olarak yazacaktır"

Bakan Göktaş, Bakanlık olarak masum insanları katleden, çocukları istismar eden, nesillerin geleceğini karartan, insan haklarını yok sayan her türlü terör faaliyetinin sonuna kadar karşısında durduklarını açıkça dile getirdiklerini vurguladı.

"Tarih, Diyarbakır annelerini evladı ve ailesi için dünyaya meydan okuyan kadınlar olarak yazacaktır." diyen Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlat nöbetine devam eden ailelerin evlat özlemini dindirmek ve evlatlarının yuvaya dönüşünü sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin ve hiçbir oluşumun milli kültürümüz ve aile yapımıza gölge düşürmesine fırsat vermeyecek, ülkemizin her köşesinde kültürel çeşitliliği ecdadımızın mirası olarak koruyacak, siyasetimizin merkezinde yer alan milli ve manevi değerlerimize yönelik hiçbir teröre, tehdide göz açtırmayacağız. Cesaret ve kararlılıkla Türkiye için unutulmaz bir direnişe imza atan ve anne yüreğinden daha büyük bir mücadele aracı olmadığını tüm dünyaya gösteren Diyarbakır annelerini bir kere daha yürekten tebrik ediyor ve kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum."

Ziyarette Bakan Göktaş'a Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Suna Kepolu Ataman da eşlik etti.

Göktaş, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ve partililerle de görüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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